Резали и душили ремнем: жестокое убийство студентки расследуют в Подмосковье
Правоохранителей вызвала сестра погибшей, которая обнаружила тело.
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Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово в субботу. Как сообщили следователи, девушку несколько раз ударили ножом.
При этом, по данным Mash, на шее погибший был затянут ремень, о чем сообщила ее сестра, обнаружившая тело.
Региональный СК уже возбудил уголовное дело и занимается поиском убийцы.