Резали и душили ремнем: жестокое убийство студентки расследуют в Подмосковье

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово в субботу. Как сообщили следователи, девушку несколько раз ударили ножом.

При этом, по данным Mash, на шее погибший был затянут ремень, о чем сообщила ее сестра, обнаружившая тело.

Региональный СК уже возбудил уголовное дело и занимается поиском убийцы.