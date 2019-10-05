Тарантино собрался написать книгу о ветеране Второй мировой

Кинорежиссер Квентин Тарантино, новый фильм которого «Однажды в Голливуде…» совсем недавно вышел в российский прокат, уже планирует следующий проект к кино он относиться не будет. Тарантино решил написать роман, его главным героем будет ветеран Второй мировой войны, который после возвращения с фронта испытывает разочарование от картин Голливуда.

«У меня там персонаж, который был на Второй мировой войне и видел много кровопролитных сцен. И теперь он вернулся с фронта, а на дворе 50-е годы, и фильмы его больше не трогают. Он находит их детскими после всего, что пережил сам», - цитирует Тарантино издание IndieWire.

Далее по сюжету книги ветеран смотрит шедевры европейских классиков кинематографа Федерико Феллини и Акиры Куросавы и приходит к выводу, что в них заключено больше смысла, чем в «дурацкой голливудщине».

По словам режиссера, написание романа позволит ему пересмотреть классику Голливуда, как в первый раз.