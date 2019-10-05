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Оzon пообещал компенсации клиентам после забастовки курьеров

Валентина Пескова
20:59 05.10.2019
Сегодня в Санкт-Петербурге сотрудники склада интернет-магазина Ozon.ru не вышли на работу в связи с забастовкой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: unreleased_dtp, Вконтакте

Компания Ozon пообещала устранить все неполадки с выплатами заработных плат своим курьерам в ближайшие понедельник и вторник, так как воскресенье является неплатежным днем. Об этом рассказала «Звезде» директор по связям с общественностью компании Ozon Мария Заикина.

По словам пресс-секретаря, клиенты, которые не получили свои заказы в срок, получат их в ближайшие 2-3 дня. Кроме того, им обещана денежная компенсация в связи с доставленными неудобствами.

«Что касается заказов, то в связи с тем, что некоторая часть курьеров сегодня по маршруту не поехала, не все заказы сегодня будут доставлены клиентам. Мы со своей стороны готовы развезти их в воскресенье, понедельник и во вторник, или в любой день позже, если клиент скажет, что ему удобнее позже. Мы уже уведомили клиентов о том, что их заказы могут быть доставлены не вовремя. Наша служба поддержки помогает им подобрать удобный интервал за пределами сегодняшнего дня, плюс клиентам мы предоставим, конечно, компенсацию, так как мы доставили им неудобства», - объяснила Мария Заикина.

Как сообщалось сегодня в паблике «Мы из Кронштадта», на забастовку сотрудники пошли «в связи с ухудшением условий оплаты и труда». Сотрудники склада намерены продолжать акцию до полного выполнения их требований.

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