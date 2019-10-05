Сбербанк выявил пытавшегося похитить клиентские данные сотрудника
Злоумышленником оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.
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Служба безопасности Сбербанка и правоохранители смогли вычислить сотрудника банка, который хотел похитить данные о 200 клиентах уральского филиала.
Как сообщили в пресс-службе, злоумышленником оказался 28-летний работник Сбербанка, который занимал должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений и имел доступ к базам данных.
Об утечке данных клиентов банка ранее сообщил «Коммерсантъ», по сообщениям которого, на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появилась информация о продаже данных. Сам злоумышленник, предлагая базу, заявлял, что в ней 60 миллионов кредитных карт.