Грузовое судно протаранило круизный лайнер на Дунае: видео

Грузовое судно Blue Star I (флаг Панамы) столкнулось с круизным лайнером Prinzessin Isabella (флаг Мальты) в субботу, 5 октября, между румынской Тулчей и украинским Измаилом на реке Дунай. В результате у круизного лайнера смята надстройка и повреждены каюты, пишет Izmacity.com.

С борта пассажирского судна были сняты два человека, которые получили повреждения и были отправлены в больницу. Судно со 165 пассажирами продолжило свой путь, а грузовое судно Blue Star I осталось на месте. По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведется расследование.