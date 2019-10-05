Посылок не ждите: работники склада Ozon в Петербурге устроили забастовку

В Санкт-Петербурге сотрудники склада интернет-магазина Ozon.ru объявили забастовку. Как пишет «Мойка 78», большинству клиентов советуют не ждать заказов.

В паблике «Мы из Кронштадта» утверждается, что на забастовку сотрудники пошли «в связи с ухудшением условий оплаты и труда».

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«Мойка 78» добавляет, что сотрудники склада намерены продолжать акцию до полного выполнения их требований.