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О личном и не только: Александр Михайлов рассказал про сокровенное

Карина Харитонова
19:36 05.10.2019
Актер создал уникальный образ русского мужика в советском кинематографе, а фразы его героев разлетелись на цитаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress

Его фразы давно разлетелись на цитаты: чего только стоит один «михайловский» «ешкин кот». Актер Александр Михайлов создал уникальный образ русского мужика в советском кинематографе. Может, поэтому картину «Любовь и голуби» не устают пересматривать уже в третьем поколении.

По случаю своего 75-летнего юбилея Александр Михайлов собрал пресс-конференцию. Такой простой и искренний на экране, перед журналистами оказался закрытым. Иногда даже строгим.

«Это моя тайна - личное, да? Давайте эту тему прикроем, и все. О политике мы сегодня разговаривать не будем, как и о каких-то личных вещах, семейных делах, копании в белье... Какой-то более серьезный разговор, я жду серьезных вопросов», - заявил народный артист РСФСР.

Серьезно и о личном нам все же удалось поговорить с легендарным актером. В эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» Александр Михайлов рассказал о самом сокровенном - любви к морю. В молодости он два года бороздил его просторы на рыболовецком судне. Именно там закалялся его стальной характер.

«Я однажды хорошо выпил, и мне боцман сказал четыре фразы, которые я запомнил на всю жизнь, мне было всего 17 лет. "Знай, с кем пить, когда и сколько, а не запомнишь - сдохнешь". А тут просто подходят посторонние, а все, ты там вот снимался, давай, давай, давай, до драк доходило даже. Поэтому популярность огромная, до сих пор идут, и первая реакция сразу: "Людк, а Людк!" Да я не Людка, я Вася Кузякин», - говорит Михайлов.

Сегодня актер жалеет, что семья Кузякиных больше никогда не соберется вместе - в полном составе. В живых остались немногие. «Киношная» дочь Ольга часто вспоминает своего отца по фильму. Говорит, полкартины - его импровизации, смеялась вся съемочная группа.

«Как он все прям вот так выдумает, придумает, из любого положения найдет выход, это вообще замечательное качество. Я чувствую в нем и отца, и наставника, он, конечно, удивительный человек», - рассказывает актриса Лада Сизоненко.

Удивительно, но на роль Васи Кузякина Михайлов пробовался несколько раз. Режиссер Владимир Меньшов долго не понимал, каким должен быть его главный герой. Нужно было сыграть так, чтобы поверили. Поэтому за типажами пришлось в буквальном смысле наблюдать.

«Пошли куда-то мы, в какую-то пивнушку, смотрим типажи, а я люблю вообще типажи, я очень часто разговариваю с бомжами, мне интересно, много любопытных личностей, очень много на Руси, вон, видишь того, вон еще один интересный тип, смотри, пластика, характер, взгляд какой», - говорит Михайлов о режиссере Владимире Меньшове.

Он и сам вырос среди деревенских ребят - в Сибири. В детстве занимался голубями. Мечтал стать моряком. Но сильнейший шторм однажды буквально перевернул его жизнь - как будто «выплеснул» на сцену. А оттуда - в кино. Вот он - взбудораженный и в тельняшке. Будто все это - вовсе не постановка. Добрый и справедливый. Такой же и в жизни: не боится говорить правду. Знает, где подыграть, но никогда не переигрывает.

«Однажды там одна барышня устроила такой скандал небольшой на площадке. И вдруг он ей говорит: "А хотите романс спеть?" Она говорит: "Да, это было бы замечательно". Он говорит: "Ну вот очень хорошо, и давайте". И режиссеру говорит (тот не понимает, в чем дело), он отводит его и говорит: "Дай ей спеть романс, дай, пусть какой-то текст скажет, и дай ей спеть романс, иначе у нас такой скандал, мы не двинемся". А оператору говорит: "А ты не снимай"», - вспоминает народный артист России Борис Клюев.

«Одиноким предоставляется общежитие», «Мужики», «Благословите женщину». Александр Михайлов снялся более чем в 80 картинах. Сейчас от ролей отказывается - не нравятся сценарии. Зато играет в театре, преподает во ВГИКе и много путешествует. На Северном полюсе уже побывал, мечтает о Южном. В свои 75 актер хочет успевать еще больше. Ведь, по Михайлову, счастье - это воля.

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