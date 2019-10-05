Появилось видео момента начала стрельбы на кубанском заводе

Видео момента начала стрельбы на заводе «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае появились в Сети. На кадрах видно, как к воротам предприятия подъезжает черная машина. Из нее выходит человек с оружием и начинает стрелять.

Стрельба стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между людьми, которые претендуют на право управления одним из городских предприятий. В результате попытки рейдерского захвата завода были ранены три человека. Их госпитализировали. Сотрудники полиции задержали семерых.

По факту происшествия полиция возбудила уголовные дела.