Элтон Джон признался, что находился на грани смерти

Американский певец Элтон Джон начал публиковать отрывки из своих мемуаров в издании Daily Mail, в которых сообщил, что находился на грани смерти. Врачи занесли исполнителю инфекцию во время операции по удалению рака простаты.

Джон находился в отделении интенсивной хирургии в течение двух дней, после того, как у него возникли осложнения вследствие перенесенной операции. Певец, по его словам, умолял медиков, чтобы те не дали ему умереть.

«Пожалуйста, не дайте мне умереть - я хочу снова увидеть своих детей», - говорил он врачам.

Операцию по удалению рака простаты Джон перенес в 2017 году в Лос-Анджелесе. Элтон решился на хирургическое вмешательство вместо химиотерапии, чтобы болезнь не висела над его семьей. Спустя десять дней, выступая в Лас-Вегасе, певец почувствовал боль. Доктора обнаружили у него осложнение: из его лимфатических узлов вытекала жидкость.

Джон пролежал в лондонской больнице 11 дней, задаваясь вопросом, сможет ли он выжить, и молясь в одиночестве. Как добавил музыкант, произошедшее помогло ему принять решение об отказе от гастролей в пользу времени с семьей.