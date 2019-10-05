Медведев отказал в безвозмездной помощи Кубе

Сейчас не идет речи о безвозмездной помощи Кубе со стороны Российской Федерации. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Во время своей поездки на Кубу, которая произошла 3-4 октября, он дал интервью телеканалу «Россия-1». В беседе журналист упомянул об опасениях, которые прозвучали от участника российско-латиноамериканского форума: не обернутся ли торговля и инвестиции, ввиду стратегической важности отношений с Кубой, простыми поставками, как это было при СССР.

«Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Все изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может», - приводит его слова РИА Новости.

Отношения между странами в настоящее время, по словам Медведева, являются вполне прагматичными. Хотя они носят «дружеский характер и основаны на историческом прошлом», тем не менее, как заявил председатель правительства, это отношения современных государств.