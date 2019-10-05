Граффити Шварценеггера появилось в Санкт-Петербурге
Изображение копирует подаренную актеру картину Никаса Сафронова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Популярному американскому актеру Арнольду Шварценеггеру посвятили граффити у Адмиралтейства в центре Санкт-Петербурга. Изображение появилось ночью на трансформаторной будке.
Граффити стало копией картины Никаса Сафронова, которую он подарил актеру накануне.
Арнольд Шварценеггер прибыл в Санкт-Петербург 3 октября. Он принял участие в бизнес-форуме Synergy Global Forum.