В полиции сообщили, как ребенок оказался в камере хранения в ТЦ в Краснодарском крае

Сотрудники полиции проводят проверку после появления в Сети видео, на котором сотрудники одного из торговых центров в Краснодарском крае вызволяют из камеры хранения мальчика.

«В ходе проверки через камеры видеонаблюдения было установлено, что шестилетний ребенок сам залез в одну из камер и закрылся. Проходившие мимо очевидцы позвали на помощь и помогли ему выбраться», - заявил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Станислав Милостивенко.

Он добавил, что проверка случившегося продолжается. А также решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

Ранее в Сети появилось видео освобождения ребенка из камеры хранения. Сначала сотрудницы магазина пытались открыть ячейку с помощью ключей. Но это не дало результат, и пришлось ломать дверцу.