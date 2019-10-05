Мадс Миккельсен пообещал выучить русский язык
Легендарный датский актер принял участие в проходящем в Москве фестивале Comic Con Russia.
© Фото: ТРК "Звезда"
Датский актер Мадс Миккельсен, принявший участие в проходящем в эти дни в Москве фестивале Comic Con Russia, пообещал выучить русский язык.
«Русский язык очень красивый, я обязательно должен его выучить», - сказал он во время своей конференции.
Звезда фильма «Охота» также назвал отличительные черты, которые, по его мнению, характеризуют русских людей.
«Меланхолия и невероятная тяга к жизни», - перечислил Миккельсен.
Фестиваль Comic Con Russia и выставка «ИгроМир-2019» проходят в выставочном центре «Крокус-Экспо» с 3 по 6 октября.