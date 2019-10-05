Кинологи оценили рекомендации МЧС о поведении при нападении собаки

Кинологи прокомментировали рекомендации МЧС о том, как себя вести при нападении собаки.

Так, например, в ведомстве дали совет твердым голосом отдать команды «Стоять!», «Место!», «Сидеть!» или «Фу!». Также для отпугивания животного спасатели порекомендовали использовать камни, зонтик и палки. Экс-глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков скептически оценил эффективность команд в данных ситуациях. Он отметил, что многое в таком случае зависит от породы собаки.

«Если человек пойдет на вас нападать, а вы ему скажете: "Нельзя", он все равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю», - заявил Иншаков РБК.

Как рассказал президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский, существуют более действенные способы для остановки собаки. В частности, он дал рекомендацию брызнуть на животное парфюмом или перцовым баллончиком. Также можно напугать собаку, подняв руки вверх и таким образом визуально увеличив рост.

«Все собаки оценивают размер. Если что-то большое, они не будут связываться, предпочтут отступить», - отметил Уражевский.

Он подчеркнул, что при столкновении с агрессивной собакой нельзя убегать. Кинолог отметил, что если человек останавливается, то, как правило, животное поступает аналогично.