Ученые спрогнозировали сценарий ядерной войны в 2025 году

Ученые из США оценили последствия возможной ядерной войны между Индией и Пакистаном.

В работе, которая была опубликована в издании Science Advances, исследователи смоделировали конфликт, который может произойти в 2025 году. Модель специалистов исходит из того, что к этому времени в распоряжении каждого из указанных государств будет 400-500 единиц ядерных вооружений, мощность которых - до сотни килотонн на каждую боеголовку.

Если Индия нанесет удар примерно сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать 150. Тогда в течение недели жертвами конфликта станут от 50 до 125 миллионов человек, заявили ученые.

Также ядерная война приведет к изменению климата. К примеру, после ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности, сажа, в количестве десятков миллионов тонн. Поднимаясь в тропосферу, аэрозоли будут поглощать солнечный свет, и наступит глобальное похолодание, сообщает РИА Новости.

Из-за похолодания на Земле упадет уровень осадков. Как заявили исследователи, их выпадет в среднем на 15-30% меньше, чем в настоящее время. Чтобы вернуть прежние температуры на планету, уйдут десятки лет, заявили специалисты.