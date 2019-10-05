Наркоторговцы в Испании спасли гнавшихся за ними полицейских

Испанские наркоторговцы пришли на выручку сотрудникам гражданской гвардии, которые преследовали их на своем судне у берегов Малаги. Когда катер полицейских в ходе погони на полном ходу врезался в лодку преступников, трое правоохранителей упали в воду.

В этот момент экипаж полицейского вертолета обратился к злоумышленникам по громкой связи и призвал их помочь оказавшимся за бортом полицейским, пишет агентство Europa Press. Однако добрый поступок преступников не смог предотвратить их ареста: злоумышленников задержали, так как на их судне обнаружили три тонны гашиша.