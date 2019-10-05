Тактика ближнего боя: внук маршала Чуйкова рассказал, как его дед остановил немцев

Во время Великой Отечественной войны перед маршалом Советского Союза Василием Чуйковым стояла сложнейшая задача: ему было поручено остановить шестую полевую армию под руководством Вальтера фон Рейхенау, мощность которой в пять раз превосходила силу советских солдат. Об этом рассказал его внук Николай Чуйков.

Советский военачальник заметил, что немцы работают по четко отработанному плану.

«Сначала поднимается в воздух авиация, наносится мощнейший бомбовый удар. Потом включается артиллерия. Начинается движение войск, движутся танки, идет пехота», - перечислил внук маршала.

Так, выяснилось, что, если исключить какой-либо вид техники, атака ломается. Тогда Чуйков призвал сократил окопы до 50 метров и дал команду «прикрепиться» к немцам. Вследствие чего, когда немцы начинали бомбить, выходило так, что они убивали своих же.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.