СМИ сообщили о госпитализации звезды Stand Up Юлии Ахмедовой

36-летняя звезда Stand Up Юлия Ахмедова госпитализирована о одной из отделений кризисных состояний. Об этом сообщил один из Telegram-каналов со ссылкой на одну из пациенток медучреждения.

«Лежу сейчас в кризисном отделении с нервным срывом. Как и ровно год назад, так и сейчас здесь лежит Юлия Ахмедова. Ощущение, что она отсюда не выходит. Она лежит в платном боксе», - сообщила пациентка.

Концертный директор комика на вопрос о госпитализации ответил уклончиво и заявил, что может помочь только с информацией о концертах Ахмедовой.

«Не подскажу, где она проходит лечение, не знаю. Не знаю, кто вам может подсказать. Не я точно. Вы можете мне позвонить по поводу концертов», - цитирует его слова teleprogramma.pro