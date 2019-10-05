Бочкарева высказалась о своем скандале с наркотиками цитатой Чаадаева

Исполнительница главной роли в сериале «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опубликовала пост в соцсети, в котором своеобразно дала ответ злопыхателям по поводу ее недавнего якобы задержания с наркотиками.

Актриса процитировала в Instagram публициста Петра Чаадаева.

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...», - написала Бочкарева.

Напомним, актриса отрицает все обвинения в свой адрес и хочет привлечь авторов сообщений о ее якобы задержании с кокаином к ответственности.

Женщина, похожая на Наталью Бочкареву, была остановлена столичными сотрудниками ДПС в конце сентября. На видео, распространенном СМИ, она говорит, что при себе у нее имеется пакетик с кокаином, спрятанный в нижнем белье.