В Африке скончалась 344-летняя черепаха

В Нигерии скончалась обладающая, как считают туристы, целительной силой черепаха, которой примерно 344 года. Это животное считается самым старым не только в Африке, но и, возможно, во всем мире.

Звали черепаху Алагба, что в переводе означает «старейшина». Животное привезено во дворец третьим традиционным правителем города Исаном Окумоеедом более трех веков назад.

Тело Алагбы будет забальзамировано, поэтому туристы, которые верят в ее целебную силу, могут продолжать приезжать к ней, сообщает Daily Mail.