Квадрокоптер с натовской миной перехватили в Донбассе

Обстрелы территории Донбасса с украинской стороны стали интенсивнее. Кроме того, бойцы ВСУ применяют беспилотники для ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Очередной дрон с миной был обезврежен в Старомихайловке.

© Народная милиция ДНР

«Уничтожен БЛА типа "квадрокоптер", который нес на себе мину калибра 60-мм натовского образца, хвостовик от которой представлен вашему вниманию. Это в очередной раз указывает на основного заказчика и спонсора этой войны, развязанной украинскими марионетками Запада», - сообщили «Звезде» в Народной милиции ДНР.

© Народная милиция ДНР

Добавляется, что использование таких мин украинские формирования уже много лет отрицают. Обычно при стрельбе из миномета хвостовики раскалываются. Целый экземпляр такой мины, отправленной с территории Украины, был обнаружен в ДНР впервые.