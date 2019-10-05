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МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом могут возобновить

Татьяна Полуказакова
15:49 05.10.2019
Первым объектом будет восстановлен мост в Станице Луганской.
МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом могут возобновить
© Фото: Nina Liashonok, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Железнодорожное сообщение с Донбассом на Украине может быть восстановлено, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

По его словам, которые передает РИА Новости, как только будет восстановлен мост в Станице Луганской, в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты». Пристайко отметил, что железнодорожное сообщение, возможно, тоже восстановится для комфортного передвижения жителей.

По данным «Лига.net», Кабмин Украины принял стратегию компании «Украинские железные дороги». Она предполагает восстановление железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР до 2023 года.

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