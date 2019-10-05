Орел снял на GoPro таяние ледников в Альпах из-за глобального потепления

Захватывающее видео, показывающее последствия климатических изменений на планете, удалось получить специалистам с помощью орла по кличке Виктор. Птице прикрепили на шею камеру GoPro, которая запечатлела вершины гор в Альпах, покрытые ледниками.

Таким образом с высоты птичьего полета стало возможно проследить, какой урон нанесло глобальное потепление некогда величественным ледяным глыбам, пишет Daily Mail.

Парящая птица пролетела над пиками гор, в какие-то моменты снижаясь и пролетая между скалами, а камера запечатлела, как мало осталось снега на их вершинах.