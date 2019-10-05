Мобильное приложение парализовало внимание четырех котов: видео

В последнее время стали популярны видео, когда животные играют с разными приложения на планшетах и мобильных телефонах.

В Сети появился ролик, на котором видно, как приложение озадачило сразу четырех котов. На экране смартфона периодически появляется жук и животные пытаются поймать его.

Это веселый момент, когда четыре игривые кошки пытаются поймать жуков, бегущих по экрану телефона. Одна из них в поисках насекомого даже приподнимает гаджет.