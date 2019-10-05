Петросян попал в квартиру к Степаненко и забрал вещи: видео

Евгений Петросян впервые за долгое время попал в квартиру, которая является предметом спора с бывшей женой Еленой Степаненко и где проживает его экс-супруга.

Известного российского юмориста сопровождал его адвокат Сергей Жорин, однако в квартиру артистка его не пустила.

«Евгений Ваганович давно хотел проникнуть в квартиру, потому что там его личные вещи. Конечно, Степаненко была недовольна, но ей пришлось впустить его», - цитирует Жорина Starhit.

По его словам, Петросян забрал из квартиры удостоверение народного артиста, компьютер и какие-то личные вещи.

Недвижимость бывших супругов площадью 516 квадратных метров находится в Зачатьевском переулке. Квартира оформлена на Петросяна, но проживает в ней до сих пор его экс-супруга.

Петросян и Степаненко развелись еще в 2018 году. Но несмотря на официальное завершение отношений, судебные тяжбы по поводу раздела имущества все еще продолжаются.