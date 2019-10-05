Венгрия массово забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Украинцев, получивших венгерские паспорта в Закарпатье, начали массово лишать документов венгерские власти. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.

Как заявил экс-чиновник, суды в Венгрии идут один за другим. Полицейские забирают паспорт у владельца, если тот не понимает по-венгерски. Началось все с того, что власти дали возможность председателям сельских, поселковых и городских советов сдавать экзамен на знание венгерского языка, а также стали принимать от них присягу.

«Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знает языка, проживает в Киеве или еще где-то», - объяснил Москаль изданию «Обозреватель».

Бывший губернатор добавил, что выучить венгерский язык довольно сложно, а вот справку о том, что родители жили в Закарпатье в 1939-1944 годах, можно купить в архиве за взятку.

В сентябре 2018 года произошел скандал вокруг ситуации с выдачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. После этого Украина и Венгрия обменялись высылкой своих консулов.