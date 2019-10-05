«Целое созвездие ярких преподавателей»: Путин поздравил с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Напомним, в нашей стране он отмечается пятого октября вместе со Всемирным днем учителя.

«Дорогие наши учителя, друзья, начало октября для всех вас всегда немного волнующее время. Вы принимаете поздравления от учеников и их родителей и, что особенно трогательно, от взрослых, состоявшихся людей, которым вы дали путевку в жизнь. Ведь для каждого из нас день учителя - это еще одна возможность сказать самые теплые слова признательности, искренней благодарности всем, кого мы считаем своими наставниками, кто помог определить с будущим и выбрать цель в жизни, преподал нам важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству», - сказал президент.

Он отметил, что российские преподаватели учат молодое поколение порядочности и отзывчивости, а также поощряют свободу мысли, творчества и научного поиска, при этом постоянно развивая в себе профессиональные качества.

«Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ. Именно от вас, от учителей, от вашей отдачи и профессионализма зависит, сможет ли российская школа отвечать вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей большой страны», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что современные учителя делают очень много для развития образования в России, и выразил уверенность в том, что в будущем эти успехи приумножатся.