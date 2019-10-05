Видео момента падения автокрана в Фонтанку опубликовано в Сети
Инцидент произошел утром 5 октября на набережной реки Фонтанки. Камерам видеонаблюдения удалось заснять момент падения.
© Видео: spb_today, VK © Фото: spb_today, VK
На набережной реки Фонтанки рядом с домом №44 в центре Санкт-Петербурга утром 5 октября автокран упал в воду, пробив ограждение. По предварительным данным, водитель вышел поправить зеркало и забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, сообщает издание «Фонтанка».
При инциденте никто не пострадал. Сотрудники МЧС в настоящее время занимаются подъемом автокрана.
По факту ДТП ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.