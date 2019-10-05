Названы сроки запуска Большой кольцевой линии московского метро

Большая кольцевая линия московского метрополитена (БКЛ) будет запущена в 2023 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

На сегодняшний день, уточнил чиновник, тоннели большого кольца подземки готовы на 75%. На объектах БКЛ работают сейчас десятки проходческих комплексов, а все участки, где появятся станции, освободили от старых инженерных коммуникаций.

«Есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим», - цитирует его «Интерфакс».

По плану, общая протяженность БКЛ составит 70 километров. Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции, две из которых - «Лефортово» и «Авиамоторная» - будут достроены в этом году.

Марат Хуснуллин также сообщил, что четыре радиальные линии московского метро хотят продлить на 7 новых станций. Уже начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.