«Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер

Марк Варшавер сохранит пост директора театра, который занимал на протяжении 40 лет, но теперь еще будет определять программу творческого коллектива. Например, заниматься формированием труппы или поиском режиссеров, пьес, решать другие творческие задачи.

«Марка Захарова никто заменить не может, поэтому мы и артисты наши приняли такое решение, чтобы был свой человек, которого они уже много лет знают, ведь я 40 лет работаю в театре», - сказал Варшавер ТАСС.

Он отметил, что решение принималось коллективно. Варшавер добавил, что дочь Марка Захарова и артисты «Ленкома» хотели бы видеть его в качестве преемника Захарова и попросили «продолжить его дело», сообщает ТАСС.

Художественным руководителем «Ленкома» с 1973 года был Марк Захаров, который 28 сентября скончался после продолжительной болезни.