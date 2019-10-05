Пугачеву с детьми заметили в Московском планетарии: видео

Аллу Пугачеву заметили с младшими детьми в Московском планетарии. Видео с Примадонной без фотошопа и фильтров попало в Сеть. Автором ролика стал мальчик, который тоже пришел в планетарий.

«Ребята, смотрите! Там Пугачева. Я встретил ее в планетарии», - рассказал автор видео.

Пугачева, одетая вся в черное, помогала сыну Гарри разобраться с одним из экспонатов музея.

Максим Галкин семью не сопровождал, так как он находится на гастролях.