Грузия выступила за возобновление авиасообщения с Россией «как можно скорее»

Грузия высказала желание в кратчайшие сроки возобновить авиасообщение с Россией. С таким заявлением выступил глава МИД страны Давид Залкалиани.

«Я бы пожелал, чтобы такое решение было принято как можно скорее. Грузия всячески готова к этому», - отметил он.

Залкалиани добавил, что мыслями он уже поделился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и теперь Грузия ожидает ответа от РФ.

«Мы только приветствуем, если этот процесс скоро возобновится», - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что в перспективе российским и грузинским авиакомпаниям позволят осуществлять пассажирские рейсы.

Напомним, 21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан страны в Грузию. Решение было принято после акций грузинской оппозиции против российской делегации на Межпарламентской ассамблеи православия.