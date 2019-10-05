Четыре радиальные линии московского метро могут продлить

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что четыре радиальные линии московского метро хотят продлить на 7 новых станций.

«Сейчас мы рассматриваем проекты продления Сокольнической ветки дальше в "новую" Москву, до станции Потапово, Солнцевского радиуса до Внуково и Арбатско-Покровской линии до Гольяново», - сообщил заммэра в интервью телеканалу «Москва 24».

Также Хуснуллин отметил, что на данный момент уже начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный.

По итогу строительства уже существующие ветки будут достроены на 17 км и позволят охватить 1 млн 200 тысяч жителей девяти столичных районов.