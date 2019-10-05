В Госдуме прокомментировали предложение Грузии о возобновлении полетов из России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает предложение Грузии важным, передает RT. Он отмечает, что грузинский и русский народы связаны между собой культурными традициями и добрососедскими отношениями.
Депутат считает, что для начала Грузии необходимо «сменить риторику и перейти к конструктивному взаимодействию».
«После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов», - заключил он.
Грузия выступила с предложением к России в кратчайшие сроки возобновить авиаперелеты между странами.
Авиасообщение с Грузией закрыто с 8 июля из-за инцидента на Международной ассамблее православия.