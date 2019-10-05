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Количество погибших в акциях протеста в Ираке увеличилось до ста

Александра Арсентьева
13:25 05.10.2019
За четыре дня протестов полиция задержала 540 человек, из них 200 до сих пор находятся под стражей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Число погибших в акциях протеста в Ираке достигло ста человек, свыше трех тысяч людей пострадали.

За четыре дня протестов полиция задержала 540 человек, из них 200 до сих пор находятся под стражей. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Напомним, массовые демонстрации в Ираке начались первого октября. Люди выступают против безработицы, нищеты и коррупции. Манифестанты требуют отставки правительства.

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