Количество погибших в акциях протеста в Ираке увеличилось до ста

Число погибших в акциях протеста в Ираке достигло ста человек, свыше трех тысяч людей пострадали.

За четыре дня протестов полиция задержала 540 человек, из них 200 до сих пор находятся под стражей. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Напомним, массовые демонстрации в Ираке начались первого октября. Люди выступают против безработицы, нищеты и коррупции. Манифестанты требуют отставки правительства.