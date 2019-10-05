В Донбассе разведение сил и средств перенесли на два дня

Разведение сил в Донбассе перенесли на два дня. Об этом рассказала корреспондент «Звезды» Екатерина Габель. Съемочная группа в настоящее время находится в населенном пункте Стыла, всего в нескольких километрах от линии фронта.

«Предварительно разведение сил и средств намечено на девятое октября», - сообщила Габель.

Одновременно с нашей съемочной группой в Стылу прибыла миссия ОБСЕ. Одно из условий разведения сил - полное прекращение огня на линии разграничения. Однако корреспондент «Звезды» сообщает, что район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Первая попытка создать демилитаризованную зону была предпринята еще в 2016 году. Тогда за ДНР осталось Петровское, а ВСУ должны были отойти до Богдановки. Однако примерно через год украинская армия начала заходить в серую зону. Теперь контактная группа по урегулированию ситуации на Украине договорилась о возобновлении разведения сил. Была согласована так называемая формула Штайнмайера, которая должна определить порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.