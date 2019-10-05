Самолет Ан-12 доставил спускаемый аппарат «Союз МС-12» в Москву

Спускаемый аппарат «Союз МС-12» доставлен транспортным самолетом Ан-12 из казахстанского Жезказгана в Москву. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе ЦВО.

«В столице капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации "Энергия" и "Роскосмоса"», - сказано в сообщении.

Напомним, третьего октября в Казахстане успешно прошло приземление спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-12» с российским космонавтом Алексеем Овчининым, астронавтом из США Ником Хейгом и космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Корабль отстыковался от МКС.

В пресс-службе ЦВО рассказали, что в поисково-спасательном обеспечении посадки «Союза МС-12» участвовали почти 180 военных и группировка авиации Центрального военного округа: четыре самолета Ан-12, и один Ан-26, 12 вертолетов Ми-8 и 20 единиц автотехники, в том числе четыре поисково-эвакуационные машины амфибии.