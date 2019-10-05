Переход Крыма на цифровое телевидение отметили акробатическим шоу

В Симферополе устроили воздушно-акробатическое шоу, посвященное переходу Крыма на цифровое телевидение. Два десятка парашютистов совершили прыжки с большими развевающимися флагами 20 телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса.

На земле парашютистов встретили волонтеры, чтобы развернуть огромный цифровой флаг России.

Акция призвана напомнить крымчанам о предстоящем отключении аналогового вещания, по всей стране оно происходит поэтапно.

На сегодня 64 региона уже перешли на «цифру». Последняя волна запланирована на 14 октября.