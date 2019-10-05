Переход Крыма на цифровое телевидение отметили акробатическим шоу
Два десятка парашютистов совершили прыжки с большими развевающимися флагами 20 телеканалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Симферополе устроили воздушно-акробатическое шоу, посвященное переходу Крыма на цифровое телевидение. Два десятка парашютистов совершили прыжки с большими развевающимися флагами 20 телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса.
На земле парашютистов встретили волонтеры, чтобы развернуть огромный цифровой флаг России.
Акция призвана напомнить крымчанам о предстоящем отключении аналогового вещания, по всей стране оно происходит поэтапно.
На сегодня 64 региона уже перешли на «цифру». Последняя волна запланирована на 14 октября.