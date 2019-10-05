Внести самокаты и гироскутеры в ПДД будет сложно

Депутат Государственной думы Александр Васильев считает, что инициатива Госавтоинспекции правильная, но все не так просто в ее реализации.

«Мне кажется, что это будет мера мало реализуемая. Первое, что нужно сделать во всей этой истории - включить самокаты в регламент о безопасности транспортных средств таможенного союза. В этом регламенте прописаны все категории автомобилей, грузовиков, автобусов. Там нет таких средств индивидуальной мобильности, как самокаты», - сказал депутат в комментарии каналу «360».

Также Васильев отметил, что включить в правила дорожного движения новую категорию транспортных средств, которых нет в этом регламенте, довольно-таки проблематично, а может и вовсе невозможно.

«Одними поправками, которые формулируют в Госавтоинспекции, не обойтись. Необходимо выносить работу на уровень правительств нескольких государств и там уже в последствии договариваться о том, какие режимы использования таких средств могут быть», - отметил Васильев.

Помимо этого, сложности возникнут и в решении вопроса о наказании для нарушителей движения, и с пешеходами, личности которых необходимо выяснять, так как райдеры не имеют прав и госномеров.