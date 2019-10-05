Больше тепла: в России постепенно сокращается зимний период
В разных регионах страны продолжительность теплых дней в году увеличилась от 5 до 10 суток.
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В средней полосе России постепенно сокращается зимний период. Об этом рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Продолжительность периода, когда температура переходит через 0 градусов в сторону отрицательных значений и температура устойчиво переходит в сторону положительных значений через 0 - этот период сокращается. В разных регионах от 5 до 10 суток. Этот период сокращается в период за последнюю четверть века», - рассказал он.
В Гидрометцентре России предупредили жителей Москвы и Подмосковья об опасной погоде с 6 по 7 октября.