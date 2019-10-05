Больше тепла: в России постепенно сокращается зимний период

«Продолжительность периода, когда температура переходит через 0 градусов в сторону отрицательных значений и температура устойчиво переходит в сторону положительных значений через 0 - этот период сокращается. В разных регионах от 5 до 10 суток. Этот период сокращается в период за последнюю четверть века», - рассказал он.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.