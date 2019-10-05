88 человек отравились на свадьбах в Черновицкой области
29 и 30 сентября в двух городах Черновицкой области прошли свадьбы, после которых массово отравились люди.
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Семьдесят два человека, среди которых 18 детей, попали в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
29-30 сентября они отмечали свадьбу в ресторане «Оскар» в поселке городского типа Путила.
В этот же день, но в Красноильске, в ресторане «Марианна» проходила свадьба, после которой 12 взрослых и 4 детей были госпитализированы в инфекционное отделение Сторожинецкой райбольницы с признаками отравления.