88 человек отравились на свадьбах в Черновицкой области

Семьдесят два человека, среди которых 18 детей, попали в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

29-30 сентября они отмечали свадьбу в ресторане «Оскар» в поселке городского типа Путила.

В этот же день, но в Красноильске, в ресторане «Марианна» проходила свадьба, после которой 12 взрослых и 4 детей были госпитализированы в инфекционное отделение Сторожинецкой райбольницы с признаками отравления.