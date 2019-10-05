Ракета «Протон-М» со спутниками установлена на стартовый стол

Ракета «Протон-М» с американским и европейским спутниками установлена на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«Сегодня утром, 5 октября, в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома», - сказано в сообщении.

После этого к ракете подвели агрегат обслуживания, и специалисты начали работы по графику первого стартового дня.

Запуск европейского спутника Eutelsat 5 West B и американского аппарата Mission Extension Vehicle-1 ракетой «Протон-М» был запланирован на 30 сентября. Старт отложили вследствие того, что потребовалось провести дополнительные испытания системы управления разгонного блока.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что проблема была связана с взаимодействием российской системы управления разгонного блока с электроникой космических аппаратов, которые будут выведены в ходе предстоящего пуска.

Он добавил, что после того, как были обнаружены замечания, специалисты рассматривали 18 октября как возможную дату пуска, но из-за того, что проблема уже решена, пуск можно провести раньше, теперь он намечен на 9 октября.