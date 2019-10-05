В Петербурге автокран съехал в реку из-за желания водителя поправить зеркало

В Петербурге на набережной Фонтанки рядом с домом №44 утром 5 октября проходит спецоперация - из реки достают автокран.

Как сообщили изданию «Фонтанка» в ГИБДД, кран упал в воду около 7 утра. По предварительным данным, водитель вышел поправить зеркало и забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. В результате автокран оказался в реке. При происшествии никто не пострадал. Сотрудники МЧС в настоящее время занимаются подъемом автокрана.

Очевидцы рассказали, что после инцидента реку очищают пеной - возможно, в Фонтанке произошел разлив топлива.