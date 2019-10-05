Кошек спасают в 7 раз чаще собак

По данным Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, выезжающим на помощь домашним и диким животным, в большинстве случаев из опасных ситуаций приходится спасать кошек. Чаще всего помощь требуется, когда они забираются на дерево и не могут спуститься, залезают в трубы или падают в вентиляционные шахты и колодцы.

«Пожарные спасатели отправляются на те вызовы, где пострадавшее животное находится в такой ситуации, из которой оно не может выбраться своими силами, и его здоровье или жизнь находятся под угрозой», - цитирует «Интерфакс» старший специалист отдела превенции и информирования общественности Вендию Пикше-Кучму.

С начала года сотрудники службы выезжали к кошкам 309 раз, а к собакам только 44. На втором месте расположились птицы - в 140 случаях голуби, ласточки, кукушки, чайки, вороны, аисты, дрозды, ястребы и другие пернатые нуждались в помощи, когда залетали в вентиляционную шахту или путались в рыболовной леске, - прокомментировала Пикше-Кучма.

Также спасатели оказывают помощь в спасении змей, которые попадали в жилые дома, диких животных или крупного домашнего скота в сельской местности.