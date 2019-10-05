В Якутии экс-депутат погиб из-за нападения медведя

Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб при нападении медведя в Оймяконском районе. Эту информацию подтвердил «Звезде» исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов в субботу, 5 октября.

«Вчера поступил звонок со спутникового телефона и сообщили, что погиб человек – Крылов Александр. Вечером отправили вездеходную технику, так как дорога очень плохая. С утра подтвердили, что от нападения медведя погиб Александр Крылов», - сказал Водовозов.

С его слов, сейчас тело везут в село Томтор.

Местное СМИ SakhaDay уточняет, что Крылов был на охоте с женой. Пока уточняется информация о том, пострадала ли женщина.