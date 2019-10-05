Романтичная легенда: почему на каждой ракете на Плесецке пишут имя «Таня»

«Союз-2» - ракета нового поколения, ее разрабатывали в два этапа. В модификации 1Б - новый двигатель на блоке третьей ступени с повышенными энергетическими характеристиками. В итоге ракета-носитель «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит.

Сама ракета весит 12 тонн, еще 300 тонн составляет топливо. Заправляют ее за 3 часа до пуска. Во время этого на баках окислителя появляется иней - здесь его называют снежной рубашкой. На ней обязательно пишут имя «Таня». По легенде, в 70-х так звали девушку одного лейтенанта, который решил таким образом выразить чувства. Командир порыв романтика не оценил - потребовал стереть, но пуск ракеты тогда прошел неудачно, с тех пор это традиция.

Начальник отделения двигательных установок испытательной группы Петр Потапов служит в Плесецке 10 лет. После 30 пусков перестал их считать, но имя «Таня» пишет при каждом.

«Я беру тряпочку обычную, ну как обычная, у нас она специфически была сделанная как раз, чтобы всегда одной и той же, чтоб когда-нибудь потом, возможно, положить в музей и сказать: “Вот ей 40 пусков писали имя Таня”», - рассказал Потапов.

Мирный - закрытый городок, где живут в основном военные, и пока для них там обновляют жилой фонд, они здесь, с космодрома, запускают не только космические ракеты, но и межконтинентальные баллистические. А это, пожалуй, самое грозное оружие России.