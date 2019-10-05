В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Ожидается порывистый ветер местами до 17 м/с.
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Гидрометцентр России предупредил москвичей и жителей Подмосковья об опасной погоде с 6 по 7 октября.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» - погода потенциально опасна», - передает Гидрометцентр.
Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье объявлен из-за порывистого ветра, который может достигать до 17 м/с.
Ранее синоптики прогнозировали, что в эти выходные выпадет первый снег.