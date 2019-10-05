Актер Александр Михайлов отмечает юбилей

Народный артист Александр Михайлов отмечает 75-летний юбилей. Он сыграл Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби», коменданта Виктора Петровича Фролова в кинокартине «Одиноким предоставляется общежитие», Павла Зубова в фильме «Мужики!». На счету у актера около 70 ролей.

Михайлов пожелал себе здоровья и сказал, что проведет день рождения с семьей.

«Отмечу с семьей, в самом тесном кругу, не хочу никакой суеты, может быть, даже мобильный телефон отключу», - сказал Михайлов.

А со зрителями он отметит день рождения на следующий день. В Казани состоится его творческий вечер «Экология души».

Насыщенная творческая жизнь и карьера актера начались на сцене Приморского драматического театра. Затем Михайлов работал в Саратове, позже переехал в Москву. Сегодня актер преподает во ВГИКе, пишет книги.