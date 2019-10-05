Секрет молодости кожи нашли в правильном рационе

Для сохранения здоровья и молодости кожи эксперты советуют использовать не только специальные крема и эмульсии, но и правильный рацион питания. Медики назвали 8 продуктов, которые содержат необходимые полезные микроэлементы, способствующие омоложению - темный шоколад, зеленый чай, кофе, авокадо, помидоры, черника, рыба и арбуз.

Особо эксперты отметили влияние на кожу зеленого чая, в котором содержатся основные для кожи вещества полифенолы и коллаген, шоколад, богатый антиоксидантами и флавонидами, а также кофе.

По данным последних исследований американского Национального института онкологии, биологически активные соединения, содержащиеся в кофе, могут предотвратить возникновение злокачественной меланомы, сообщает «Медикфорум».

Специалисты отмечают, что полезными свойствами обладает только фильтрованный кофе.