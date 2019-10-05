Мать двоих детей впала в кому в аэропорту Турции во время отпуска

Туристка из Великобритании потеряла сознание и впала в кому в аэропорту в Турции из-за долгой болезни.

36-летняя гражданка Англии Виктория Лэнгфилд была в отпуске в Турции вместе со своим супругом Дамианом и двумя детьми. В последний день отдыха у нее сильно заболела голова, а уже в аэропорту, возле стойки регистрации, британка упала в обморок.

На момент окончания отпуска семьи туроператор Thomas Cook, который организовывал им поездку, оказался банкротом, поэтому Дамиану пришлось самому искать врача.

Посетители аэропорта помогли вызвать скорую помощь - Лэнгфилд доставили в больницу. Врачи смогли стабилизировать ее состояние, диагностировав у женщины аневризму головного мозга. Доктора отметили стойкость организма женщины, так как только три процента людей с этим заболеванием добираются до медучреждения живыми в таком состоянии, пишет the Sun.

Пациентку перевезут в Англию специальным самолетом, который будет совершать посадку каждый час, чтобы не перегружать мозг женщины.